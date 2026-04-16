Одинцовская прокуратура контролирует расследование двойного убийства в поселке Школьный

Одинцовская городская прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела о преступлении, произошедшем в поселке Школьный в рабочем поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области, трагедия произошла 14 апреля 2026 года. В одной из квартир местного дома были обнаружены тела двух мужчин 1986 года рождения. По предварительным данным, смерть наступила в результате множественных колото‑резаных ранений.

Следственные органы оперативно отреагировали на происшествие: по факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В ходе слаженной работы следователей и оперативных сотрудников удалось в короткие сроки установить личность подозреваемого. Им оказался 30‑летний мужчина — уроженец Чувашской Республики. Как выяснилось, задержанный работал в строительной организации вместе с погибшими, что, вероятно, сыграло роль в возникновении конфликта, приведшего к трагедии.

По результатам проведенных следственных действий задержанному официально предъявлено обвинение в совершении двойного убийства. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения — вероятней всего, речь пойдет о заключении под стражу на период предварительного следствия.

Одинцовская городская прокуратура уделяет особое внимание этому делу: надзорный орган тщательно отслеживает все этапы расследования, проверяет законность и обоснованность процессуальных решений, а также следит за соблюдением прав участников процесса. Такой подход призван обеспечить всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств преступления.

