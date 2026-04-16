Любовь Успенская поделилась секретами поддержания стройной фигуры

72-летняя российская певица Любовь Успенская продолжает удивлять поклонников не только своими хитами, но и удивительной стройностью, которая заставляет многих завидовать и задаваться вопросом: в чем же секрет молодости и подтянутой фигуры этой легендарной исполнительницы?

Как пишет Super.ru, сама певица не видит в этом никакой магии и охотно делится своими пищевыми привычками, которые помогают ей оставаться в форме даже в зрелом возрасте, когда обмен веществ уже не такой быстрый, как в юности.

«Самое главное, чего стоит избегать, так это алкогольные напитки. От них ты отекаешь, а наутро болит голова. Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — рассказала Успенская.

Что касается праздничных застолий, которые неизбежно сопровождаются обильными угощениями, то и здесь Успенская выработала свою стратегию. В период праздников она старается воздерживаться от жирной пищи и сладостей, но при этом не морит себя голодом.

На Пасху, например, певица ела часто, но небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок и не набирать лишний вес. В повседневной жизни рацион Любови Успенской состоит в основном из салатов и блинчиков с творогом — блюда, которые одновременно и вкусны, и полезны.

Артистка употребляет много свежих продуктов и сводит к минимуму мучные и жареные блюда, которые, как известно, являются главными виновниками лишних сантиметров на талии.

