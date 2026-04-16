«Мат вместо премии»: юрист предупредил о штрафах и увольнении за крепкое словцо

Глава юридической практики Александр Южалин вназвал последствия для любителей мата в рабочее время. Оказывается, за нецензурную брань можно не только получить выговор, но и лишиться премии — а при систематических нарушениях и вовсе вылететь с работы. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Южалин пояснил: если в локальных актах компании (например, в правилах внутреннего распорядка) есть пункт о недопустимости мата, то начальство вправе наказать нарушителя рублем. Сотрудник может недосчитаться части премии или остаться без нее полностью. Это не штраф, а законное снижение поощрительной выплаты.

Кроме того, мат может стать поводом для дисциплинарного взыскания — замечания или выговора. Если работник продолжит сквернословить, несколько взысканий дадут работодателю законное основание для увольнения.

Однако есть нюанс: если в документах фирмы запрет на мат не прописан, привлечь к ответственности сотрудника не получится. Южалин советует работодателям закреплять такие правила заранее, а работникам — внимательно читать трудовой договор и внутренние положения.

