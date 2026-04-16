Певицу Тейлор Момсен укусил ядовитый паук на гастролях в Мексике

Американская певица Тейлор Момсен, фронтвумен рок-группы The Pretty Reckless, пережила очередной жуткий инцидент во время гастролей, пишет Super.ru. На этот раз неприятность случилась в Мексике, где певица выступает на разогреве у легендарной группы AC/DC.

Тейлор сообщила своим подписчикам в социальных сетях, что ее укусил ядовитый паук и яд, попавший в организм, серьезно подкосил ее самочувствие, так что пришлось срочно вызывать местных врачей.

Медики оперативно отреагировали и сделали артистке укол прямо перед концертом. Оперативное вмешательство медиков позволило ей выйти на сцену и отработать выступление. Какой именно паук укусил Тейлор, не уточняется.

Но это, оказывается, далеко не первый случай, когда Момсен получает травмы или подвергается укусам животных во время выступлений на разогреве у AC/DC. Около двух лет назад, когда группа гастролировала по Испании, в певицу прямо на сцене вцепилась летучая мышь.

По словам артистки, животное неожиданно подлетело к ней, схватилось за ногу и больно укусило. Примечательно, что Тейлор не сразу поняла, что произошло — она обнаружила летучую мышь только после того, как зрители в зале начали кричать и показывать на ее ногу.

