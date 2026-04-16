«Украшение варяга»: в земле под Ростовом нашли мужской аксессуар возрастом 1100 лет

У села Шулец под Ростовом нашли поясную накладку из меди. Возраст — больше 1100 лет. Это вторая половина IX века. Аксессуар, которым воины украшали свои кожаные пояса, покрыт растительным орнаментом и крепился к ремню штифтами. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Самое интересное — накладка обгоревшая. Ученые полагают, что ее использовали в погребальном ритуале с трупосожжением. Вещь прошла сквозь огонь, прежде чем попасть в землю. Подобные украшения раньше находили в могилах волжских булгар, марийцев, а также в Венгрии, Швеции, Западной Сибири и на Южном Урале. А вот в округе Ростова — и тем более на территории Северо-Восточной Руси — такая находка встретилась впервые.

В музее-заповеднике «Ростовский Кремль» подчеркивают уникальность раритета. Он, возможно, ровесник самого Ростова, который впервые упоминается в летописях в 862 году. Получается, мужчины, жившие здесь на заре русской государственности, уже заботились о стиле. И даже в смерть отправлялись с поясом, украшенным изящным узором.

Находку сделали ещё летом 2025-го, но объявили о ней только сейчас, когда специалисты детально изучили предмет. Для историков это шанс больше узнать о связях Ростовской земли с кочевниками и скандинавами.

