В Коломне пройдет выставка-форум «Радость Слова»

В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, в Коломне будет проходить выставка-форум «Радость Слова», ее организует Издательский Совет и Коломенская епархия Русской Православной Церкви. Об этом сообщили на сайте Московской Митрополии РПЦ.

В первый день мероприятия пройдет служение Божественной литургии в Тихвинском храме. Богослужение возглавит митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. В храм для поклонения доставят ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Кроме того, в Конькобежном центре Коломны откроется сама выставка-форум с книжной выставкой, после чего пройдет панельная дискуссия и встреча с протоиереем Олегом Стеняевым.

Во второй день в центре состоится презентация международного конкурса «Лето Господне», семинар по организации фондов православной литературы в муниципальных и государственных библиотеках, а также презентация учебников для бакалавриата.

* Возрастное ограничение 0+