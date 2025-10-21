Сезон не окончен: россияне собирают в лесах рядовки, опята и вешенки

Россияне публикуют в соцсетях грибы, собранные в нижегородских лесах, сообщил newsnn.ru. Мнение любителей «тихой» охоты разделилось: одни уверены, что сезон уже закончен. Другие еще находят грибы и публикуют фото урожая в соцсетях.

По информации издания, нижегородцы признают, что в воздухе уже ощущается скорое похолодание. Однако в солнечные дни грибники отправляются на сбор грибов. Одна пользовательница рассказала, что в этом году неожиданно для нее на дачном участке выросли опята. Девушка собрала примерно 3,5 кг грибов. Пользователь Дмитрий опубликовал фото, на котором видны черные грибы. Они растут на дереве. Грибники прокомментировали, что мужчине повезло. Он нашел черные вешенки.

«Сокровище!»; «Молоденькая вешенка! Повезло вам!»; «Деликатес», — комментировали пользователи.

По данным издания, грибники из Балахнинского округа во второй половине октября набрали целый поднос лисичек и белых грибов. Одна из пользовательниц написала, что утром прошел небольшой дождь, что, по ее мнению, положительно отразилось на росте грибов.

Ранее сообщалось, что «устричный гриб» собирают любители «тихой» охоты в лесах Подмосковья.