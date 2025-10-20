«Устричный гриб» собирают любители «тихой» охоты в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах продолжается сбор грибов. Любители «тихой» охоты, несмотря на официальное закрытие сезона, собирают один из поздних грибов — вешенку, сообщил REGIONS.

По информации издания, собранным урожаем жители Подмосковья активно делятся в соцсетях. Так, вешенка в большом количестве была замечена в каширских лесах. Пользователи публикуют фото и видео. Корзины полны грибов, которые имеют еще одно благородное название — «устричный гриб».

По информации экспертов, вешенка — это очень неприхотливый гриб, который адаптируется к любым погодным условиям. Сбор вешенки может продолжаться до первых заморозков. Во все времена года каширские леса позволяют грибникам собирать хороший урожай здоровых грибов. Летом и ранней осенью был сезон белых и лисичек. Достойным завершением сезона стала вешенка.

