Сезон осенних ярмарок: в Роспотребнадзоре назвали правила профилактики кишечных инфекций

По информации Роспотребнадзора, симптомами кишечной инфекции являются тошнота, рвота, температура, боли в животе. В случае проявления одного из симптомов рекомендовано обратиться в больницу. С целью профилактики во время осенних ярмарок эксперты советуют придерживаться определенных правил.

В ведомстве призвали обращать внимание на чистоту прилавков и наличие упаковки. Важно, чтобы продавцы соблюдали условия хранения продуктов и установленные рекомендации по гигиене. У непроверенных производителей нежелательно приобретать молоко, мясные и рыбные изделия.

По информации ведомства, не менее важно соблюдать правила уже после покупки продуктов на ярмарке. Желательно пользоваться термопакетами или специальными контейнерами. Дома продукты сразу лучше переместить в холодильник. Перед употреблением важно тщательно мыть овощи и фрукты. Пожилым людям стоит отказаться от продуктов, которые не подверглись термической обработки.

Ранее сообщалось, что в Европе начал бесконтрольно распространяться смертоносный грибок.