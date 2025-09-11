В Европе начал бесконтрольно распространяться смертоносный грибок

Отмечается, что уровень смертности от заражения им может достигать 60%, особенно среди ослабленных пациентов.

Грибок демонстрирует устойчивость к противогрибковым препаратам и легко распространяется в медицинских учреждениях. В Греции, Италии, Румынии и Испании передача инфекции уже вышла из-под контроля, случаи заражения зарегистрированы также на Кипре, во Франции и Германии.

Candidozyma auris представляет собой дрожжевой грибок, устойчивый ко многим противогрибковым препаратам. Впервые он был обнаружен в 2009 году в Японии. Название auris происходит от латинского слова «ухо», так как его изначально обнаружили в ушном канале пациента. Передается через контакт с поверхностями, оборудованием или между людьми.

Ранее главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в интервью «Подмосковье сегодня» рассказал о разработке в России вакцины от лихорадки Западного Нила.