Шаурма с волжским судаком признана главным блюдом Самары

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» во время гастрономического фестиваля «Самара со вкусом» (0+) выбрали «самое самарское» блюдо. Им стала шаурма с волжским судаком, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, участниками фестиваля стали торговые сети, поставщики полуфабрикатов, рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Мероприятие длилось два дня. В первый гости дегустировали различные блюда, в том числе домашние заготовки, местные сыры, дичь и речную рыбу. Некоторые блюда приготовлены по эксклюзивным рецептам. Например, «волжская» шоколадная паста.

«Такое собрание теплоты, любви и очень вкусной еды – самое главное представлено у нас здесь очень круто. Собралось очень много народа, мы все получаем удовольствие. Улыбки, слова благодарности – я их буквально от прохожих здесь вижу, слышу. У людей впечатления очень хорошие», — отметил бренд-шеф фестиваля Иван Родионов.

По данным издания, второй день посвятили кабачковой икре. Представители старшего поколения делились необычными рецептами. Параллельно, как и в первый день, для гостей проводили мастер-классы и конкурсы. Со сцены зрителям поднимали настроение местные артисты.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева отметила, что волжская кухня отличается разнообразием. Задача фестиваля — показать ее грани, продемонстрировать возможности региона.

