Новый тренд: в Тюмени до позднего вечера заведения предлагают меню завтрака

В Тюмени пользуются спросом кафе, где в любое время суток можно выбрать блюда, которые традиционно предлагают клиентам на завтрак: сырники, блинчики и яичницу, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, в выходной день многие горожане стараются выспаться. Заведения, где до вечера предлагают типичные для завтрака блюда, ориентированы именно на таких клиентов. Иногда человек не хочет есть вечером шаурму, а ищет в меню омлет и сырники. «Наш Город» прошелся по Тюмени и нашел пятерку таких заведений.

По данным издания, в меню заведений предложены такие блюда: глазунья из трех яиц, рисовая каша с ганашем из маракуйи, гречневая каша с пармезаном и яйцом пашот, драники, гречка с грибами, сырники, блинчики, творожная запеканка с грушей, круассаны с джемом и свежесваренный кофе. Некоторые заведения принимают клиентов до 23:00. Точки расположены в разных районах города.

«Завтрак — это не про время, а про настроение», — отметил корреспондент «Нашего Города».

Ранее врач Ермола в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что цитрусовые и белковые продукты сжигают лишний жир.