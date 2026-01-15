«Шаверма — это не вокзал, майонез, котята»: шеф Филиппов раскрыл секреты идеального блюда

Во всемирный день шаурмы, полный веселья и гастрономических соблазнов, редакция REGIONS взяла интервью у Кирилла Филиппова, шеф-повара с более чем десятилетним опытом работы в ведущих заведениях.

Филиппов рассказал о классических турецких донерах с разнообразными мясными и овощными начинками, отметив, что вегетарианские варианты также широко представлены. По его мнению, такие компоненты, как овощи, бараньи отбивные и курятину, принципиально важно готовить на углях. Идеальным дополнением к мясу он считает набор авторских соусов и традиционных восточных закусок: хумус, мухаммара, мутабаль, бабагануш и лабне.

«Я знаю, что такое настоящий кебаб, и стремлюсь, чтобы людей с таким знанием становилось больше. Шаверма — это не вокзал, майонез, котята! А еще я — за экзотические версии мяса в лаваше и парад закусок мезе», — объясняет Филиппов.

Знакомый всем формат — мясо и овощи, завернутые в тонкий лаваш, — шеф предлагает переосмысливать в соответствии с актуальными трендами. Кебаб может быть подан не только в лаваше, но и в лепешке, пите, или же в «разобранном» виде — на доске или тарелке. Такой подход, по его словам, особенно ценится приверженцами диет и всеми, кто следит за калориями и с осторожностью относится к углеводам.

«Кухня в шаурмичной обязана быть открытой: наблюдать за виртуозной работой команды поваров — это отдельное удовольствие», — уверяет профи.

Ранее REGIONS проверил кулинарный тренд из интернета — рецепт «мандариновой шаурмы».