Шеф-повар рассказал, где в квартирах безопаснее всего хранить закрутки

Шеф-повар одного из ростовских ресторанов Леонид Макаров рассказал, что хранит заготовки на зиму под кроватью и в ящике дивана, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказал, что наиболее подходящая температура для сохранения консервации — от +3 до +15 градусов Цельсия. Шеф-повар высказал мнение, что в квартирах закрутки можно хранить в шкафах, которые расположены далеко от отопительных труб. Часть банок эксперт рекомендует размещать в кухонных тумбах при условии, если в них не будут попадать солнечные лучи.

Ростовский диетолог Анастасия Кривошей добавила, что балкон — неудачное место для хранения банок. Закатки могут поменять вкусовые качества или даже взорваться из-за температурных перепадов.

«Главное — стабильная температура и отсутствие прямого света. Отлично подойдут нижние ящики шкафов, антресоли. Обычные кладовки в панельных домах — тоже вариант, особенно если там не выше +20 градусов», — объяснила ростовский диетолог Анастасия Кривошей.

Эксперты отметили, что закрутки не стоит хранить на подоконниках и ящиках, расположенных возле техники. Например, вблизи холодильника или микроволновки. Температурные перепады негативно отражаются на качестве продукции. Помещения с повышенной влажностью, например ванные комнаты, также нанесут урон, в том числе станут причиной появления плесени.

