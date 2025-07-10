Forbes оценил закрутки русской Бабушки-иностранки и включил ее в рейтинг

Тюменская пенсионерка Ольга Тихонова, известная в соцсетях под псевдонимом Бабушка-иностранка, попала в рейтинг Forbes. Журнал включил ее в список гранфлюенсеров — возрастных блогеров, завоевавших любовь молодой аудитории, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Тихонова начала вести блог в 2020 году после тяжелой операции. Первые видео с простыми рецептами и советами по огородничеству снимала для борьбы с одиночеством в 60 лет. Сейчас ее телеграм-канал насчитывает 35 тысяч подписчиков, другие соцсети принесли не меньшую аудиторию.

Бабушка-блогер монетизирует популярность: выпускает платные сборники рецептов и размещает рекламу. Одна интеграция приносит ей от 45 до 90 тысяч рублей. При этом Тихонова не гонится за увеличением аудитории, делая ставку на доверие текущих подписчиков. Многие отмечают душевность подачи и ностальгию, когда находились в деревне у бабушек.

Теперь старания тюменской пенсионерки заметили и в Forbes, поставив высокую оценку деятельности возрастной блогерши, достигнувшей успеха.

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