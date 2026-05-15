Арендаторы в России ищут квартиры дешевле рыночных цен

Российские арендаторы в среднем рассчитывают снимать жилье примерно на 10% дешевле текущих рыночных цен. К такому выводу пришли аналитики «Циана», результаты исследования которых изучила « Газета.Ru ». Эксперты отмечают, что спрос все сильнее смещается в сторону компактных и более доступных квартир, тогда как предложение на рынке часто оказывается дороже ожиданий потенциальных жильцов.

Наиболее заметен разрыв в Москве. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет около 68 тысяч рублей в месяц, тогда как пользователи чаще просматривают варианты в среднем за 62 тысячи рублей. Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Исследование показало, что особенно высоким остается спрос на бюджетные варианты. В Москве квартиры стоимостью до 60 тысяч рублей составляют более половины пользовательского спроса, хотя в структуре предложения их значительно меньше. При этом дорогие объекты, напротив, дольше остаются на рынке и формируют заметную часть объявлений, несмотря на сравнительно низкий интерес арендаторов.

Эксперты также зафиксировали дефицит студий и однокомнатных квартир. Именно такие форматы жилья пользуются наибольшим спросом среди арендаторов, тогда как многокомнатные квартиры чаще оказываются менее востребованными.

По словам аналитиков, основная причина разрыва между ожиданиями и предложением связана с резким ростом арендных ставок за последние годы. Текущие цены все чаще не соответствуют возможностям арендаторов, из-за чего спрос концентрируется на наиболее доступных вариантах жилья.

