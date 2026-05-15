Нарколог рассказал, как распознать зависимость у подростка

Резкие изменения поведения, внешности и пищевых привычек могут указывать на возможную зависимость от психоактивных веществ у подростка, однако одного универсального признака для точного вывода не существует. Об этом « Газете.Ru » рассказал психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев. По словам специалиста, оценивать необходимо сразу несколько факторов и их динамику.

Врач отметил, что родители чаще всего замечают эмоциональные и поведенческие перемены. Среди тревожных сигналов — резкая смена круга общения, замкнутость, потеря интереса к прежним увлечениям и ухудшение успеваемости. Также могут появляться перепады настроения, раздражительность, агрессия, апатия и нарушения сна — от бессонницы до постоянной сонливости.

По словам Исаева, важное значение имеют и изменения аппетита. Стимулирующие вещества нередко вызывают потерю веса и снижение интереса к еде, тогда как каннабиноиды могут приводить к перееданию. Однако подобные симптомы сами по себе не считаются надежным подтверждением зависимости, поскольку могут быть связаны со стрессом, тревожностью или расстройствами пищевого поведения.

Дополнительными признаками врач назвал ухудшение состояния кожи, неопрятность, воспаления, а также необычную заторможенность или чрезмерную суетливость.

Специалист подчеркнул, что при устойчивых и трудно объяснимых изменениях родителям не стоит пытаться самостоятельно ставить диагноз. По его словам, раннее обращение за профессиональной помощью играет ключевую роль в выявлении и лечении зависимости.

