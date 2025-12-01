Школьники сообщают о тараканах, мэрия опровергает: кто прав?

Школьники из Кемерово опубликовали в соцсетях фото, которое, по их словам, было сделано в раздевалке учебного заведения. На кадрах видны тараканы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Снимки распространились по соцсетям на прошлой неделе. В понедельник, 1 декабря, пресс-служба администрации Кемерово проинформировала об итогах проверки.

По информации издания, авторы фото рассказали, что в школе не всегда работают туалеты, в раздевалках ползают тараканы, помещения своевременно не убирают. В мэрии отметили, что проинформированы о проблемной ситуации. В понедельник, 1 декабря, в Сети снова появилась жалоба от школьников.

Пресс-служба муниципальной администрации города Кемерово выступила с официальным опровержением информации, распространяющейся в информационном поле. В ведомстве подчеркнули, что процедуры по санитарной обработке и дезинфекции помещений проводятся на систематической основе, в строгом соответствии с утвержденным графиком. Специалисты не зафиксировали на указанных локациях признаков наличия тараканов или иных санитарных нарушений, связанных с насекомыми.

«В школе Nº54 на регулярной основе услугу по организации провидения профилактических, истребительских, дератизационных и дезинсекционных работ проводит ООО "КузбассПрофДезинфекция". В 2025 году профилактическая дезинсекия проводилась: 21.03.2025, 28.05.2025, 22.08.2025, 24.10.2025», — написано в ответе.

