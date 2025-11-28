Фатальный кусь: огромный таракан «задушил» мужчину на экстремальном конкурсе

Тридцатидвухлетний американец Эдвард Арчболд скончался во время экстремального конкурса по поеданию насекомых в США, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на зарубежное издание The Mirror.

По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, вызванной удушьем и аспирацией желудочного содержимого. Согласно заключению судмедэкспертизы, дыхательные пути погибшего оказались перекрыты фрагментами тел насекомых.

Как рассказала одна из участниц довольно мерзкого соревнования, программа состояла из нескольких раундов с различными живыми членистоногими. Финальным испытанием стало поглощение гигантских тараканов, длина которых достигала 7-10 сантиметров. Именно во время этого этапа Арчболд потерял сознание, после чего у него начались приступы рвоты. Несмотря на оперативно вызванную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось. Фактически мужчина подавился и задохнулся, съев таракана.

Инцидент произошел в развлекательном заведении, специализирующемся на проведении экстремальных гастрономических челленджей. Местные власти уже начали проверку соблюдения правил безопасности при организации подобных мероприятий. По данным издания, это первый зафиксированный случай с летальным исходом на конкурсах по поеданию насекомых в практике штата.

