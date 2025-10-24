Десятки россиян и их палестинских родственников перевезли в РФ из Газы

По данным Захаровой, из сектора Газа вывезены 47 человек — 15 граждан России и 32 их ближайших родственника-палестинца. Среди эвакуированных присутствуют 15 несовершеннолетних, что потребовало особых протоколов безопасности при пересечении границы. Отдельное внимание уделено медицинской эвакуации подростка 2007 года рождения с диагнозом детский церебральный паралич, осуществленной при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Операция проводилась совместно представительством РФ при Палестинской национальной администрации и посольством в Иордании, через территорию которой организован гуманитарный коридор. Все эвакуированные размещены во временных пунктах размещения с обеспечением базовых потребностей и медицинского обслуживания.

Данная операция продолжает серию гуманитарных миссий России по спасению граждан из зон военных конфликтов.

Как отмечает канал, еще в конце лета в секторе Газа оставались 67 граждан России и из ближайших родственников. По данным ООН от 22 августа, в анклаве было впервые объявлено состояние катастрофического голода.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана для Газы.