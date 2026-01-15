Штраф вместо урожая: чем закончилась попытка россиянки вырастить дома вьетнамский кустарник

Жительница Кузбасса пыталась провезти из Вьетнама ростки растений, которые могли оказать вред окружающей среде региона и привести к катастрофическим последствиям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу кемеровской таможни.

По информации издания, женщина прилетела в Новокузнецк из Фукуока. Из Вьетнама туристка привезла два саженца кустарника с корнями, которые намеревалась вырастить у себя дома. У нее отсутствовал фитосанитарный сертификат на растение, который подтверждает безопасность культуры для экологии российского региона. Предположительно, женщина целенаправленно пыталась провезти кустарники в дорожной сумке без демонстрации их сотрудникам таможни.

По данным издания, туристке предстоит заплатить штраф за попытку провоза товара из-за границы без декларирования. Саженцы будут уничтожены сотрудниками регионального Россельхознадзора .

В ведомстве обратили внимание, что россияне на регулярной основе пытаются провезти запрещенные растения. Граждане не понимают, что чужеземные растения могут нанести серьезный ущерб местной природе. В 2025 году сотрудники таможенной службы выявили и пресекли порядка 20 аналогичных правонарушений в пункте пропуска аэропорта Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что в России планируют внедрить «Честный знак» на все товары за пять лет.