В России планируют внедрить «Честный знак» на все товары за пять лет

В ближайшие пять лет любой товар на полках российских магазинов может обзавестись цифровым паспортом — маркировкой «Честный знак». Эта система способна полностью изменить правила игры на рынке, обеспечив прозрачность на всем пути товара от производителя к покупателю. Идея заключается в том, чтобы создать единую цифровую цепочку, отслеживающую каждое движение продукции. Как пояснил эксперт Алексей Петропольский, это означает полный контроль от таможни или фабрики через всех посредников до конечной продажи. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, для потребителя такой знак станет гарантией того, что продукт легален и оригинален. Но главное — система обеспечит «кристально чистое налогообложение», исключая возможности для серых схем и уклонения от уплаты налогов. Со временем «Честный знак» планируют напрямую интегрировать с налоговой службой. Это позволит ФНС в реальном времени видеть всю цепочку контрагентов, наценки и перемещения товаров, что сегодня затруднено из-за сложности бухгалтерского учета. Покупатель же через специальное приложение сможет узнать историю продукта: дату производства, ввоза и все этапы его пути.

Эксперт добавил, что последствия внедрения такой системы могут быть весьма значительными. В первую очередь, это мощный удар по контрафакту и нелегальному импорту. Если товар не имеет маркировки или его цифровая история вызывает вопросы, привлечь к ответственности каждого участника цепочки станет технически возможно. Для легального бизнеса это создаст более честную конкурентную среду, где преимущество получит тот, кто работает прозрачно.

По его мнению, итогом может стать фундаментальное очищение рынка. Контрафактная продукция, не выдержав давления прозрачности, будет постепенно вытеснена. Потребители получат инструмент для осознанного выбора, а государство — мощный механизм для контроля и пополнения бюджета. «Честный знак» в перспективе превращается не просто в маркировку, а в основу новой цифровой экосистемы доверия между производителем, государством и покупателем.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заработала тематическая горячая линия о маркировке.