«Сигнализирует о нарушениях»: почему изобретение студента из Подмосковья важно для медицины и логистики
Фрязинский студент Авдеев изобрел прибор для хранения и транспортировки лекарств
Фото: [Лекарства/Медиасток.рф]
Студент третьего курса филиала Российского технологического университета МИРЭА во Фрязине Павел Авдеев изобрел прибор для хранения и транспортировки лекарств, сообщил REGIONS.
По информации издания, студент стал одним из четырех обладателей престижной стипендии президента вуза Александра Сигова. Молодой человек активно занимается научной деятельностью: выступает с докладами, делится авторскими разработками. Размер стипендии составляет 25 тыс. руб. Деньги суммируются с основной стипендией.
Фото: [REGIONS/Наталья Дорошева]
По данным издания, в 2024 году Павел получил грант от университета на научный проект под названием «Термоиндикатор для систем холодовых цепей». Молодой человек обучается по специальности «Электроника и наноэлектроника».
По информации издания, разработанный прибор для хранения лекарственных препаратов может найти применение в медицинской, пищевой и логистической сферах. Устройство сигнализирует в случае выявления любых нарушений, например, сбоя в температурном режиме. Особенно такой подход ценен для перевозки вакцин.
По данным издания, к преимуществам прибора можно отнести применение деталей отечественного производства. Павел занимается не только практической деятельностью. Он преподает в недавно открывшемся Технопарке «Исток — РТУ МИРЭА».
«У меня курс называется „Программирование и разработка электронных устройств“. Это направление для меня профильное, понятное и изученное. Веду три группы, в основном 10-й класс, но иногда бывают и 11-й, и 9-й», — отметил студент.
Ранее сообщалось, что ногинский школьник продемонстрировал работу нейротренажера для реабилитации после инсульта.