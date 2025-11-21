«Сигнализирует о нарушениях»: почему изобретение студента из Подмосковья важно для медицины и логистики

Студент третьего курса филиала Российского технологического университета МИРЭА во Фрязине Павел Авдеев изобрел прибор для хранения и транспортировки лекарств, сообщил REGIONS.

По информации издания, студент стал одним из четырех обладателей престижной стипендии президента вуза Александра Сигова. Молодой человек активно занимается научной деятельностью: выступает с докладами, делится авторскими разработками. Размер стипендии составляет 25 тыс. руб. Деньги суммируются с основной стипендией.

Фото: [ REGIONS/Наталья Дорошева ]

По данным издания, в 2024 году Павел получил грант от университета на научный проект под названием «Термоиндикатор для систем холодовых цепей». Молодой человек обучается по специальности «Электроника и наноэлектроника».

По информации издания, разработанный прибор для хранения лекарственных препаратов может найти применение в медицинской, пищевой и логистической сферах. Устройство сигнализирует в случае выявления любых нарушений, например, сбоя в температурном режиме. Особенно такой подход ценен для перевозки вакцин.

По данным издания, к преимуществам прибора можно отнести применение деталей отечественного производства. Павел занимается не только практической деятельностью. Он преподает в недавно открывшемся Технопарке «Исток — РТУ МИРЭА».

«У меня курс называется „Программирование и разработка электронных устройств“. Это направление для меня профильное, понятное и изученное. Веду три группы, в основном 10-й класс, но иногда бывают и 11-й, и 9-й», — отметил студент.

