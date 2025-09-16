«Сил малышу»: россияне обсуждают детали утреннего пожара во Владивостоке

Пользователи соцсетей обсуждают пожар, который произошел утром 16 сентября в многоэтажном жилом доме Владивостока, сообщил vostokmedia.com. Ребенку пришлось спускаться по трехколенной лестнице, которую установили спасатели. Добраться к жильцам одной из квартир возможности уже не было. Россияне сопереживают несовершеннолетнему.

По информации издания, россияне выразили надежду, что с ребенком все хорошо.

«Надеюсь, ребенок не сильно пострадал. Скорейшего выздоровления»; «Самое главное, что выжил. Сил малышу»; «Кошмар. Страшно представить, что пережил ребенок», — написали пользователи соцсетей.

В МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями инцидента. Очаг возгорания, предположительно, находился в квартире четвертого этажа. Огонь охватил две комнаты. Едкий дым проник в квартиры, расположенные на пятом этаже. Пятерых соседей вывели при помощи спасустройств.

«Еще двоих человек, включая ребенка, буквально вытащили из огня», — сообщил vostokmedia.com.

По информации ведомства, малыша сразу передали медикам. Спасатели прибыли на вызов через девять минут после поступления звонка. Горожане снимали клубы черного дыма и выкладывали видео в соцсетях. Специалисты разбираются, что могло стать причиной пожара, а также оценивают нанесенный огнем ущерб.

