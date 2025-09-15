Пожар на складе в Щербинке: МЧС проводит ликвидацию возгорания на площади в несколько сотен метров
Пожар произошел на заброшенном складе в районе Щербинки в Москве
Крупный пожар произошел на территории складских помещений в районе Щербинки. На месте работают расчеты МЧС. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Мощное возгорание произошло на территории складских помещений в районе Рязанского шоссе. По предварительной информации, огонь вспыхнул на кровле заброшенного неэксплуатируемого здания и быстро распространился из-за скопившихся внутри легковоспламеняющихся материалов.
На место происхождения оперативно прибыли силы МЧС. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовали 30 пожарных и 7 единиц специальной техники. Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние объекты.
Точная площадь возгорания и причины происхождения устанавливаются. По данным очевидцев, горение сопровождается плотным черным дымом, который виден из многих районов столицы. Угрозы для жилых домов поблизости, по официальным данным, нет.
