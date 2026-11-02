Потертости — не повод: юрист объяснил, за что арендодатель не может удерживать залог

Юрист Матюшенков: залог нельзя удерживать за естественный износ жилья

Общество

Арендодатель не вправе удерживать залог за потертости на мебели, выцветание обоев и другие дефекты, возникшие при обычном использовании жилья. Об этом «Абзацу» рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По его словам, к нормальным следам проживания помимо потертостей относятся износ напольного покрытия, потускнение сантехники, ослабление мебельной фурнитуры и постепенное ухудшение внешнего вида бытовой техники. Гражданский кодекс защищает право квартиросъемщика отказаться оплачивать косметическое обновление квартиры. При этом прожог обивки или разбитая плитка на полу в естественный износ не входят.

Юрист уточнил: если собственник все же требует оплату, арендатор вправе не согласиться с озвученной суммой. В таком случае владелец жилья должен обосновать, что было повреждено, в каком состоянии имущество находилось при заселении и как рассчитан размер ущерба. Требование оплатить полную стоимость новой мебели не означает, что эта сумма действительно равна причиненному вреду, подчеркнул Матюшенков.

По его словам, залог сам по себе не является страховкой от любых следов эксплуатации и не дает арендодателю права обновлять интерьер или делать ремонт за счет жильцов. Одно из основных правил — фиксировать состояние квартиры при въезде и выезде, а спорные вопросы решать письменно. Если собственник удерживает залог без достаточных оснований, наниматель вправе потребовать его возврата, а при отказе — обратиться в суд.

Читайте также

Должники, льготы и мигранты: Володин перечислил ноябрьские нововведения, которые изменят жизнь россиян

Должники, льготы и мигранты: Володин перечислил ноябрьские нововведения, которые изменят жизнь россиян

«Разлетаются как горячие пирожки». Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

«Разлетаются как горячие пирожки». Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

Коттедж-призрак на Новый год: как не потерять деньги при аренде дома на праздники

Коттедж-призрак на Новый год: как не потерять деньги при аренде дома на праздники

Цены на авторынке: рестайлинговый Nissan Dayz 2024 года оценили в 989 тыс. рублей

«Мы продолжаем»: поиски семьи Усольцевых в тайге будут продолжены

«Мы продолжаем»: поиски семьи Усольцевых в тайге будут продолжены

Повышение калибра: военкор заявил о системной работе по переправам Днепра

Россияне стали в 2,5 раза чаще ездить в Намибию

Россияне стали в 2,5 раза чаще ездить в Намибию

Циркадные ритмы: Ученые доказали вред постоянного света для здоровья печени

Транспорт будущего: В РФ платные и бесплатные трассы заменит покилометровый тариф

В Монако задержали украинца по делу о смерти родственника князя Альбера II

Добавьте mosregtoday.ru в избранное