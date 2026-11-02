Арендодатель не вправе удерживать залог за потертости на мебели, выцветание обоев и другие дефекты, возникшие при обычном использовании жилья. Об этом « Абзацу » рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По его словам, к нормальным следам проживания помимо потертостей относятся износ напольного покрытия, потускнение сантехники, ослабление мебельной фурнитуры и постепенное ухудшение внешнего вида бытовой техники. Гражданский кодекс защищает право квартиросъемщика отказаться оплачивать косметическое обновление квартиры. При этом прожог обивки или разбитая плитка на полу в естественный износ не входят.

Юрист уточнил: если собственник все же требует оплату, арендатор вправе не согласиться с озвученной суммой. В таком случае владелец жилья должен обосновать, что было повреждено, в каком состоянии имущество находилось при заселении и как рассчитан размер ущерба. Требование оплатить полную стоимость новой мебели не означает, что эта сумма действительно равна причиненному вреду, подчеркнул Матюшенков.

По его словам, залог сам по себе не является страховкой от любых следов эксплуатации и не дает арендодателю права обновлять интерьер или делать ремонт за счет жильцов. Одно из основных правил — фиксировать состояние квартиры при въезде и выезде, а спорные вопросы решать письменно. Если собственник удерживает залог без достаточных оснований, наниматель вправе потребовать его возврата, а при отказе — обратиться в суд.