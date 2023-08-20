Синоптик Леус: В ближайшие несколько часов в Москве временно ожидается теплая погода

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интернет-мессенджере сообщил, что в ближайшие три – четыре часа в Москве будет хорошая погода, пишет агентство «РИА Новости».

«Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов», - отметил синоптик

Синоптик рассказал, что зона дождей и гроз направлена в сторону востока. Это означает, что ближайшие три-четыре часа москвичей будет радовать хорошая погода. После могут прийти другие очаги, и ситуация изменится.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в Москве ожидается похолодание. Он поделился с агентством «РИА Новости» своим прогнозом. В среду, 23 августа, выше 20 градусов подниматься не будет. В среднем на следующей неделе температура воздуха в Москве опустится до 10 градусов тепла. Понедельник, 21 августа, станет переходным днем, когда температура начнет постепенно снижаться на один градус, но со среды похолодание станет более ощутимым.

Жителям южных регионов придется по-прежнему адаптироваться жить в условиях жары. Эксперт Роман Вильфанд предполагает, что температура будет достигать 40 градусов.

В последнее время погода удивляет жителей России. Многие регионы были подтоплены этим летом. Ливни затапливали дороги, нарушали асфальтное покрытие. Сильный ветер сносил крыши, рекламные щиты. В некоторых городах люди стали жертвами стихий. Ливневые стоки не могли полноценно работать при таком количестве воды. Коммунальные службы вынуждены неделями ликвидировать последствия: обрезать деревья, вывозить растительный мусор, восстанавливать асфальт.