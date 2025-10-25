СК РФ: точное число пострадавших после ночного взрыва в Сочи пока не установлено

Следователями СК России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием в городе Сочи, сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

По информации ведомства, в ночь на 25 октября в одной из квартир в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире, расположенной на четвертом этаже, зафиксировано обрушение части строительных конструкций.

По данным ведомства, на место инцидента оперативно прибыли представители экстренных служб. По состоянию на утро 25 октября точное число пострадавших не установлено. Жильцов, которым понадобилась квалифицированная медицинская помощь, доставили в больницу. Специалисты определяют степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

По информации СК РФ, в результате инцидента погиб 75-летний мужчина.

«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в сообщении СК РФ.

По данным СК, на месте происшествия находятся специалисты различных ведомств и эксперты, которые выясняют все причины инцидента. Ход расследования контролируется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что ночью из дома эвакуировали 70 человек. Жильцов временно расселили. Пожар, возникший после взрыва, удалось оперативно ликвидировать.

«По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — сообщил официальный телеграм-канал Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

