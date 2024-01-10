СК: жителей Приморья будут судить за кражу 12 миллионов рублей из банка при помощи подкопа

Двух жителей Приморского края будут судить за кражу банка, которую они тщательно спланировали. Один из подозреваемых в данном преступлении также обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности двух школьниц, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на интернет-мессенджер СК.

Преступники заранее подготовились к краже. Они определили, как добраться из близлежащего к зданию банка дома и сделали подкоп. Таким образом 45 и 47-летнему гражданину удалось украсть более 12 миллионов рублей и счетчик монет. Инцидент произошел в августе 2022 года в городе Лесозаводск.

«После чего обвиняемые скрылись с места происшествия и распорядились имуществом по своему усмотрению», - говорится в сообщении приморского Следкома.

В ходе расследования сотрудники предположили, что один из фигурантов дела также причастен к нескольким преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Осенью 2022 года были изнасилованы две школьницы.

Обыск в гараже у 45-летнего подозреваемого позволил следователям найти не только предметы, которые были использованы при ограблении банка, но и маскировочную одежду. По версии следствия, именно в ней он нападал на детей.

«Работая по преступлениям против детей, следователи-криминалисты СК получили образцы для сравнительного исследования и в кратчайшие сроки направили их для проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы, по результатам которой выявлен мужской генотип. В ходе проверки установлено, что он принадлежит жителю края, который за короткий промежуток времени приобрел три дорогостоящие машины и перемещался на них по региону», - отметили в сообщении СУСК по Приморскому краю.

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