После смерти 13-летнего подростка на улице жители Новосибирской области в соцсетях критикуют работу бригад скорой помощи в регионе, сообщил atas.info.

По информации издания, мальчик умер в рабочем поселке Коченево. Очевидцы рассказали, что ребенку стало плохо прямо на улице. Они вызвали скорую помощь. Школьник умер до прибытия медиков. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Министерство здравоохранения Новосибирской области инициировало внутреннюю проверку в больнице.

Правоохранители проверяют эффективность работы местной станции скорой медицинской помощи. На данный момент официального подтверждения вины медиков нет. Связь между ожиданием скорой и смертью не установлена. Однако жители региона в соцсетях сообщают, что неоднократно сталкивались с длительным ожиданием скорой помощи.

«У нас в районе скорая — это лотерея. Иногда приедут за 20 минут, а иногда звонишь три раза и ждешь часами», — пишет в "ОК" Андрей Л. из Искитимского района.

По информации издания, некоторые пользователи поддержали медиков. Одна из жительниц региона написала, что у врачей большая нагрузка. Они не волшебники. Если и стоит критиковать, то систему, а не специалистов, считает комментатор.

