«Кожа висела лохмотьями»: почему разлив антисептика в подмосковном ресторане привел к реанимации молодого сотрудника

Сотрудник подмосковного ресторана сети быстрого питания в ТЦ находится в реанимации. 23-летний россиянин разливал антисептическую жидкость по автоматическим дозаторам. Ему пытался оказать помощь коллега, который также находится в больнице. REGIONS выяснил , что случилось и могут ли пострадавшие обратиться в суд с иском к работодателю.

По информации издания, инцидент произошел в конце смены, когда клиентов уже не обслуживали. Молодой человек разливал жидкость. Канистра была тяжелой. Предположительно, по этой причине она выпала из рук. Средство разлилось на печь, что привело к моментальному возгоранию.

«Кожа висела лохмотьями. Его даже поднять смогли с трудом на носилках», — рассказал REGIONS один из очевидцев.

По данным издания, пострадавший попал в реанимацию. У него обожжены около 60 процентов тела. Медики диагностировали ожоги 2–3-й степени. Второй пострадавший — сотрудник, который пытался оказать помощь коллеге. Он сбивал руками пламя. Сейчас молодой человек также находится в больнице. У него ожоги 2–3-й степени рук.

По информации издания, один из сотрудников успел добежать до огнетушителя и затушить пламя. По факту инцидента проводится проверка. Юрист Марина Киселева рассказала REGIONS, что пострадавшие могут обратиться в суд. Истцам предстоит доказать, что они не нарушали технику безопасности. В противном случае суд не станет на сторону пострадавших.

«После пожара трудовая инспекция должна провести две экспертизы. На соблюдение техники безопасности и на тяжесть причиненного ущерба здоровью работников. Если они сами нарушили требования безопасности, то, конечно, взыскать в суде с работодателя ничего не выйдет. Не одели перчатки, или что-то еще. Но если нарушений ТБ не будет зафиксировано, то у них будут все шансы, особенно в случае тяжкого вреда здоровью», — рассказала юрист.

