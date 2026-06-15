«Скрыл следы в лесу»: молодой человек не вызвал полицию и скорую после ДТП с несовершеннолетним

В Кузбассе возбудили уголовное дело после дорожной аварии, в которой серьезно пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Как уточнили в региональной полиции, инцидент произошел в ночь на 13 июня на полевой дороге, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно материалам следствия, 20-летний автомобилист, находившийся за рулем «Нивы», допустил столкновение со встречным мотоциклом, которым управлял 15-летний подросток. Молодой человек не стал вызвать на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции и бригаду скорой медицинской помощи. Он самостоятельно доставил пострадавшего школьника в ближайшее лечебное учреждение, при этом предоставив врачам ложные сведения об обстоятельствах получения травм.

По версии сотрудников правоохранительных органов, молодой человек пытался скрыть следы преступления: отогнал свой автомобиль в лесной массив и спрятал его. В настоящий момент по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Степень тяжести травм, полученных несовершеннолетним, уточняется. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вводят ограничения для подростков на питбайках после ДТП.