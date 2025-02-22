Sky News: Зеленский отказал США в соглашении по минералам

Украинский источник сообщил Sky News, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский отказал США в подписании договора о соглашении по поставкам редкоземельных металлов.

По данным источника, Зеленский не готов подписывать соглашение по причине ряда спорных вопросов. Сообщается, что в рамках договора Киев предоставит доступ к природным ресурсам страны в обмен на оружие. Без внесения определенных уточнений, украинский президент не будет подписывать договор.

«На сегодняшний день проекты не отражают партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины», — сообщил сообщил Sky News.

Издание обратило внимание, что американская сторона публично заявляет, что соглашение скоро будет достигнуто. По их данным, Зеленский не видит никаких препятствий для предложенного сотрудничества. По данным некоторых СМИ, США намерены ограничить Киеву доступ к американской спутниковой интернет-системе Starlink. Подобные санкции примут в случае, если Украина откажется подписывать предложенное соглашение. Системой управляет бизнесмен Илон Маск, который неоднократно заявлял о своей поддержке новой администрации.

Ранее Трамп заявил, что заключение сделки с Украиной по минералам позволит США вернуть $400-500 млрд.