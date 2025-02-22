Трамп: Киев должен будет компенсировать США $400-500 млрд

Президент отметил, США оказывают Украине всестороннюю материальную поддержку. Трамп понимает, что на поле боя гибнут украинцы. Однако напомнил, что США выделяют деньги для помощи из своей казны. Он также отметил, что Украина находится далеко от границ США. Америке важно компенсировать вложенные средства. Сделка, которую предлагают Украине по поставкам редкоземельных металлов, позволит компенсировать $400-500 млрд.

По мнению Трампа, США предоставили Украине выгодные предложения. Киев также должен быть заинтересован в подписании соглашения. Американский лидер предполагает, что в скором времени документ будет подписан.

«Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится», — добавил президент США.

Президент США заявил, что надеется на скорейшее урегулирование вооруженного конфликта на Украине мирным способом.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично.