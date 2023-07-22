«Слабый и богатый союз»: Премьер-министр Венгрии предрекает странам ЕС упадок

В эфире телеканала М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что многие страны ЕС и не только ожидает экономический и политический упадок.

«Как постаревший чемпион по боксу, который хвастается своими чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить на ринг», - так премьер-министр Венгрии охарактеризовал ситуацию в ЕС, назвав альянс «слабым и богатым союзом»

К такому мнению премьер-министр Венгрии пришел после анализа данных МВФ. Политик считает, что уже к 2030 году Франция, Великобритания и Италия покинут лидирующие позиции в списке стран с богатой экономикой, несмотря на то, что сейчас они еще есть в этом перечне. Германию также ждет падение, но в списке лидеров страна останется. Просто с четвертого места опустится примерно на десятое. Данные о росте ВВП перечисленных стран неутешительные.

По мнению Виктора Орбана есть большие проблемы и в политическом спектре. Политик поделился впечатлением от саммита ЕС и стран Латинской Америки. Все чаще звучали такие слова как «рабство», «репаративное правосудие» и «геноцид». У ЕС большие проблемы, считает премьер-министр Венгрии. Если ситуация не изменится, то со временем альянс будет экономически и политически изолирован от всего мира. Настанет также «культурное гетто».