Лиза Боярская показала редкое домашнее фото с Максимом Матвеевым
Super: Елизавета Боярская опубликовала редкое селфи с мужем Максимом Матвеевым
Фото: [соцсети]
Российская актриса Елизавета Боярская поделилась редким семейным кадром: она опубликовала в своем блоге черно-белое селфи с мужем, актером Максимом Матвеевым, пишет Super.
На снимке супруги запечатлены в домашней обстановке. Подпись к фото была лаконичной: «Выходной». Поклонники сразу отметили, как трогательно выглядит пара.
Фото: [соцсети]
Боярская и Матвеев познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу». Уже через год, 28 июля 2010-го, они официально стали мужем и женой. Вместе они воспитывают двоих сыновей 14-ти и 7-ми лет.
Звездная пара предпочитает не афишировать детали личной жизни. Елизавета чаще делится кадрами со съемок и спектаклей, а Максим рассказывает о рабочих процессах в своем телеграм-канале.
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