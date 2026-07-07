Лиза Боярская показала редкое домашнее фото с Максимом Матвеевым

Российская актриса Елизавета Боярская поделилась редким семейным кадром: она опубликовала в своем блоге черно-белое селфи с мужем, актером Максимом Матвеевым, пишет Super.

На снимке супруги запечатлены в домашней обстановке. Подпись к фото была лаконичной: «Выходной». Поклонники сразу отметили, как трогательно выглядит пара.

Фото: [ соцсети ]

Боярская и Матвеев познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу». Уже через год, 28 июля 2010-го, они официально стали мужем и женой. Вместе они воспитывают двоих сыновей 14-ти и 7-ми лет.

Звездная пара предпочитает не афишировать детали личной жизни. Елизавета чаще делится кадрами со съемок и спектаклей, а Максим рассказывает о рабочих процессах в своем телеграм-канале.

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