Одна поза сразу выдает американца за границей: в ЦРУ учили от нее отказываться

Американцев за границей может моментально выдать привычка прислоняться к стене, перилам или дверному проему, пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую сотрудницу ЦРУ Джонну Мендес.

Мендес, которая занимала пост главы отдела маскировки ЦРУ, рассказала, что разведчиков перед зарубежными операциями специально «деамериканизировали». Их учили избавляться от привычек, которые слишком быстро выдают происхождение.

Одна из таких деталей — расслабленная поза, которую уже прозвали американским наклоном. По словам Мендес, жители США часто ведут себя более неформально: стоят свободнее, чаще опираются на предметы и занимают больше пространства. В некоторых странах люди, наоборот, держатся прямее и реже прислоняются к стенам или ограждениям в общественных местах.

Для обычного туриста такая привычка безвредна, но для агента под прикрытием она могла стать серьезной ошибкой. Язык тела, как отметила Мендес, иногда выдает человека раньше, чем он успевает заговорить.

Она также называла и другие признаки, по которым американцев могут узнать за рубежом: более повседневная одежда, громкое поведение в общественных местах, манера есть в ресторане и даже то, на какой руке человек носит обручальное кольцо.