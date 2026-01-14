Следствие по девяти младенцам: комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал, что в регион прибыла инспекционная группа для анализа деятельности системы родовспоможения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор региона Илья Середюк сообщил, что инспекционную группу возглавляет глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В состав рабочей комиссии также включены ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

В рамках проверки специалисты проводят детальный разбор медицинской документации, а также оценивают организацию оказания помощи пациенткам в период беременности и новорожденным детям. Комиссия прибыла в регион, чтобы разобраться в причинах гибели девяти новорожденных во время новогодних праздников в новокузнецком роддоме №1. Трагические инциденты произошли в разные дни. Сотрудники правоохранительных органов детально изучают каждую версию.

Пост губернатора был опубликован утром в среду, 14 января.

Ранее юрист Полякова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о наказании для врачей роддома в Новокузнецке.