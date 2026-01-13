Ужас в роддоме Новокузнецка: девять младенцев погибли за праздники, но все началось уже давно — кто понесет наказание

Девять новорожденных погибли в новокузнецком роддоме в период новогодних праздников. Что об этом известно, и кто понесет наказание — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что произошло

В новокузнецком роддоме №1 во время новогодних праздников умерли девять новорожденных. По данным Минздрава области, у всех умерших детей была внутриутробная инфекция. В период с 1 декабря по 11 января 32 ребенка проходили лечение в реанимации, 17 из них находились в крайне тяжелом состоянии. После вспышки респираторной инфекции роддом закрыли на карантин, оставив город с одним роддомом и перинатальным центром.

По словам врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, возможной причиной смерти детей могла стать бактериальная инфекция. Как пишет телеграм-канал Shot, одна из санитарок роддома болела ОРВИ, но, несмотря на это, она проработала все новогодние праздники.

Отстраненный главврач больницы отрицает вину врачей, утверждая, что все умершие дети родились недоношенными и с патологиями, и случаи не связаны между собой. Однако ранее роддом уже оказывался в центре скандала, когда во время родов ребенку оторвали руку, пишет телеграм-канал Mash. В интернете также можно найти много жалоб на неопытных врачей и плохое состояние здания. Одна из жительниц Кузбасса рассказала РИА Новости, что ее ребенок остался инвалидом из-за кислородного голодания во время родов в данном медучреждении в 2022 году.

В роддом свозили рожениц с патологиями из южных городов Кузбасса, где не хватает роддомов. Это привело к нехватке персонала и мест. Росздравнадзор выносил больнице минимум пять предостережений из-за жалоб пациентов на бездействие персонала и отсутствие лекарств. Пациенты жаловались на грубое обращение, отказ в предоставлении результатов анализов и необходимой медицинской помощи.

Фото: [ istockphoto.com/Iana Pronicheva ]

Причины смертей

Согласно предоставленным диагнозам, основной причиной смерти в большинстве случаев стала недоношенность в сочетании с тяжелыми патологиями, часто развившимися еще внутриутробно.

У большинства детей диагностирована врожденная пневмония и неонатальная инфекция, что привело к развитию серьезных осложнений, таких как дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, респираторный дистресс-синдром, почечная недостаточность, ДВС-синдром и инфекционно-токсический шок. У некоторых младенцев наблюдались такие состояния, как открытый артериальный проток, открытое овальное окно, паховая грыжа, гемоторакс, хилоторакс и пневмоторакс.

Один из самых маленьких детей родился на пятом месяце беременности и имел генерализованный инфекционный процесс, врожденную пневмонию, тяжелую асфиксию при рождении и фульминантную тромбоцитопению. У нескольких детей также были диагностированы внутрижелудочковые кровоизлияния и анемия, пишет Mash.

Фото: [ istockphoto.com/shirosuna-m ]

Кто понесет наказание

Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что врачи и медперсонал роддома, находящиеся с пострадавшими младенцами, проводившие медицинские манипуляции и иные ответственные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 293 (халатность) УК РФ.

«По статье о причинении смерти по неосторожности может грозить до четырех лет лишения свободы, является преступлениям средней тяжести. За халатность грозит до семи лет лишения свободы, является тяжким преступлением», — пояснила адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Квалификация действий медицинского персонала, продолжила она, всегда требует комплексной и независимой судебно-медицинской экспертизы.

«Эта экспертиза должна установить наличие неосторожности или неисполнения конкретных должностных обязанностей, непосредственно повлекших указанные последствия», — заключила Полякова.

Ранее врачи раскрыли, как правильно окунаться в прорубь на Крещение и кому это запрещено.