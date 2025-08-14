«Слишком затратно выходит»: приморцы сообщили о подорожании меню азиатской кухни

По информации издания, роллы пользуются спросом среди жителей Приморского края. Многие предпочитают заказывать блюдо азиатской кухни в одном популярном ТЦ. Горожане обратили внимание на подорожание меню. Одна из жительниц отметила, что ранее среднестатистическая стоимость блюда достигала 700 руб.

«Но 869 — это нонсенс! Ради интереса зашла на сайт и поразилась, там цены достигают 1 300 рублей», — возмутилась девушка.

По информации издания, некоторые горожане признались, что вынуждены отказываться от любимых блюд. Однако не все могут изменить привычку. Светлана из Владивостока рассказала, что из-за подорожания предпочитает готовить многие блюда самостоятельно. Девушка нашла в интернете рецепт рисовых шариков с разными начинками. По ее мнению, вкус не отличается от роллов.

Виктория из Владивостока рассказала о традиции в конце недели заказывать сет роллов. Девушка отметила, что теперь не может позволить себе устраивать такой ужин каждую неделю. Заказывать доставку она стала намного реже.

«Приморцы, как мне кажется, уже жить без азиатской кухни не могут. Так что приходится выделять бюджет и на такие „хотелки“», — поведала Виктория из Уссурийска.

По информации издания, на рост стоимости блюд влияет подорожание продуктов. Эксперты предупреждали, что суши могут стать меню премиального сегмента. Аналитики считали, что такие изменения произойдут на рынке еще в 2023 году.

