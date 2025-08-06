Стало известно, какие морепродукты и рыбу ни в коем случае нельзя запекать в фольге

Запекание в фольге — классический метод, но для многих видов рыбы он превращается в кулинарную ловушку. Как предупреждают эксперты Рыбного союза России, неправильный выбор способа приготовления может убить вкус и текстуру даже качественного продукта. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что жирная рыба с резким ароматом (скумбрия, сельдь, сардина): фольга усиливает «тяжелый» запах, вызывает горечь жира и ощущение застоя, поэтому ее спасают только гриль, копчение или открытое запекание. Кроме того, у плотных видов рыбы с толстой кожей (палтус, сом) под слоем фольги середина остается сырой, а шкура теряет хруст, превращаясь в безвкусную пленку. Здесь нужна предварительная обжарка или высокая температура без упаковки. В свою очередь морепродукты (креветки, кальмары): рискуют стать «резиновыми» — альтернатива в шпажках, сковороде или sous-vide.

Поясняется, что последствия игнорирования правил катастрофичны и приводят к усилению неприятных запахов у жирных сортов, «запариванию» вместо аппетитной корочки, денатурации белка в морепродуктах и безвкусному результату при использовании некондиционного сырья (особенно минтая, хека).

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