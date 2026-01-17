Смартфон вместо зеркала и ИИ: религиовед рассказал о новых способах гадания перед Крещением

Эксперт напомнил, как раньше гадали девушки. Они садились в темной комнате между двух зеркал и зажигали две свечи. Девушки задавали вопрос и наблюдали, какой образ появится в зеркальном отображении.

«Современные технологии дают новые возможности: в темной комнате ставят смартфон со включенной камерой, задают вопрос и ждут отклика на экране. А дальше – дают волю интерпретации», – сказал Гайдуков.

Как отмечает специалист Гайдуков, современные обряды зачастую лишены исконного сакрального смысла и воспринимаются скорее как развлекательный ритуал или элемент праздничного досуга. Более того, многие популярные ныне «народные» способы предсказания имеют явно выраженную коммерческую основу, представляя собой синтез элементов из различных культурных традиций, современных эзотерических течений и психологических методик.

«Зеркало для гаданий может быть заменено "виртуальным зеркалом" или смартфоном, а непонятные символы – "понятными" раскладами карт Таро или ответами "Алисы". Из простых домашних гаданий в наши дни могут проводиться гадания по книге, с зеркалом, с воском, с кошкой, на семи стаканах», – заключил религиовед.

Между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января) проходят Святки — двенадцать дней, освященных народной традицией как время для предсказаний будущего. Обычай гадать, уходящий корнями в глубокую древность, особенно распространен в канун Крещения, в крещенский сочельник.

Ранее сообщалось, что священник Островский назвал святочные традиции полной чушью.