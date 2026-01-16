«Гадание — это грех и безумие»: священник назвал святочные традиции полной чушью

Священнослужитель Российской православной церкви (РПЦ) Павел Островский резко высказался о любых формах гадания, назвав их грехом и безумием. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По словам Островского, подобные практики противоречат не только религиозным основам, но и принципам разумного мышления. Отец Павел подчеркнул, что для верующих гадание является грехом, а для неверующих — отказом от разума.

«Это нерабочая схема, это не работает. Все это проверено, экспериментальным способом уже давно доказано, что все эти гадания — абсолютная чушь», — сказал Островский.

С христианской точки зрения, пояснил священник, попытка узнать будущее считается одним из смертных грехов и является нелепой, поскольку конечность земной жизни каждого человека очевидна.

Основной опасностью, по мнению Островского, становится риск стать жертвой мошенников, которые часто действуют под видом эзотериков, астрологов и ясновидящих.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье научили гадать на поморских козулях.