В Люберцах после вмешательства омбудсмена Подмосковья восстановили порядок в захламленной квартире

В Люберцах после вмешательства уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской был восстановлен порядок в захламленной квартире.

К омбудсмену региона обратились жильцы третьего подъезда дома № 62 на Октябрьском проспекте. Граждане рассказали, что в одной из квартир образовалась свалка. Проживающие в ней лица регулярно приносили хлам из мусорных контейнеров. В результате в помещении расплодились клопы, тараканы и крысы, а запах был сравним с запахом мусорного полигона.

«Хочу поблагодарить администрацию городского округа Люберцы за оперативное и эффективное решение этой проблемы. Коллеги незамедлительно организовали комплекс мероприятий для устранения бесхозяйственного обращения с жилым помещением», — отметила Фаевская.

Квартиру оперативно очистили от мусора и провели в ней дезинфекцию. Также прекратили подачу газа, сменили замок и опечатали жилище. Кроме того, из-за долгов за ЖКУ были инициированы судебные процедуры по выселению проживающих в квартире лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.