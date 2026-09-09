«Смерть ребенка — невыносимая боль»: школьник внезапно умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

Во вторник, 8 сентября, в одной из школ города Городца произошла трагедия. На уроке физкультуры во время разминки ученику внезапно стало плохо — подросток потерял сознание. Преподаватели и медсестра учебного заведения незамедлительно приступили к реанимационным действиям, однако попытки вернуть школьника к жизни оказались тщетными, сообщил newsnn.ru.

О происшествии в своем МАКС-канале сообщил министр образования региона Михаил Пучков. По его словам, учащийся почувствовал недомогание во время легкого бега и выполнения разминочных упражнений. Школьная медсестра оперативно оказала первую помощь, а заместитель директора вызвал бригаду скорой. Медики прибыли на место вызова спустя семь минут, но к тому моменту спасти ребенка уже не удалось.

«До момента установления всех обстоятельств произошедшего о причинах говорить рано, но они непременно будут установлены», — подчеркнул Пучков.

Михаил Пучков принес искренние соболезнования родным и близким погибшего. В своем телеграм-канале слова поддержки родителям школьника также выразил глава Городецкого округа Александр Мудров. В настоящее время правоохранительные органы и специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Предстоит установить точную причину, по которой у подростка остановилось сердце во время физической нагрузки.

«Смерть ребенка — невыносимая боль, которую невозможно измерить словами. В такие минуты особенно тяжело найти опору, и мы от всей души хотим поддержать вас и разделить это горе», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик четыре дня боролся за жизнь в реанимации после того, как мать забыла его в душном салоне.