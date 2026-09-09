«Иду за тобой, жадное пузо»: Усик согласился в третий раз подраться с Фьюри

Непобежденный украинский боксер Александр Усик обменялся с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри постами в соцсетях, в которых спортсмены выразили желание еще раз сразиться друг с другом.

Фьюри собирался провести бой с Энтони Джошуа, но поединок срывается из-за того, что боксеры не могут договорится о его месте.

«Брат, ты по-прежнему кролик, а я — жадное пузо, но ты боец, которого я уважаю. Мы бились два раза, давай устроим трилогию. Два настоящих мужика будут драться. Я до смерти устал от этих ссыкунов», — записал Фьюри обращение к Усику.

Усик ответил согласием на предложение о поединке: «Эй, Тайсон, иду за тобой, мой брат. Жадное пузо».

Фьюри и Усик дважды встречались в 2024 году в поединках за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец оба раза победил решением судей. Если в первом бою решение судей было раздельным, то во втором все арбитры зафиксировали убедительную победу Усика с одинаковым счетом 116-112. Александру Усику — 39 лет, его возможному сопернику — 38.