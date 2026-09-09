Развод как трамплин: эксперт объяснила, почему личная трагедия иногда ускоряет карьерный рост

Согласно данным нового исследования сервиса SuperJob, лишь 10% жителей Петербурга полагают, что несчастная любовь способствует карьерному росту. Противоположной точки зрения придерживаются 38% опрошенных. Остальные респонденты не усматривают прямой связи между личными переживаниями и профессиональными обязанностями. О том, как на самом деле разрыв отношений отражается на работе, в интервью «Вечернему Петербургу» рассказала карьерный консультант и hr-эксперт Зилина Султанова.

По словам специалиста, провести четкую грань между личным и служебным крайне сложно. Вне зависимости от желания человека все, что происходит за пределами офиса, неизменно сказывается на его эффективности и настроении.

«Мы не можем оставить свое состояние дома, — объясняет эксперт. — Оно приходит в офис вместе с нами, и, конечно, на почве сильных переживаний у нас может быть снижение концентрации, энергии и мотивации, а также могут возникнуть сложности в общении с коллегами. Мы можем стать более раздражительными, дольше и сложнее принимать решения».

Эксперт подчеркнула, что личная трагедия не обязательно означает профессиональный крах. Напротив, иногда тяжелый разрыв становится своего рода спусковым крючком для резкого карьерного рывка.

«Человек действительно может найти опору в работе или благодаря ей отвлечься от тяжелых мыслей и чувств, — продолжает Султанова. — Он может выполнять привычные задачи с особенно сильной вовлеченностью. Таким образом у него сохраняется ощущение, что все в норме».

В большинстве случаев руководители готовы идти навстречу сотрудникам, переживающим сложные периоды, добавила Султанова. Руководство может предложить внеплановый отпуск, временный перевод на гибридный график или полную удаленную работу.

Однако, предостерегает эксперт, никто не освобождает сотрудника от выполнения должностных обязанностей. Если люди и так проводят на работе значительную часть жизни, они вправе рассчитывать на поддержку и понимание со стороны руководства. Каждая ситуация, резюмирует карьерный консультант, уникальна, но общий тренд на человеческое отношение к работникам прослеживается все отчетливее.

«Руководители бывают разные, — продолжает она. — Но, если мы говорим об эмпатичных, это сильно влияет на взаимоотношения в коллективе. Все-таки для меня здоровая позиция работодателя звучит примерно так: “ Я вижу, что тебе тяжело. Давай подумаем, как сделать так, чтобы этот период прошел без серьезных потерь для рабочего процесса”».

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