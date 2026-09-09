Смартфоны могут подорожать из-за нейросетей: стоит ли покупать новый телефон сейчас или уже поздно

Смартфоны в ближайшее время могут стать заметно дороже — производители столкнулись с резким ростом стоимости компонентов памяти, которые необходимы современным устройствам с искусственным интеллектом. IT-эксперт, главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько сильно может измениться цена гаджетов и почему даже флагманы начали терять объемы памяти.

Сильнее всего на стоимость смартфонов влияет подорожание оперативной и флеш-памяти. По словам эксперта, именно эти компоненты стали одними из главных драйверов роста себестоимости новых устройств.

«Оперативная память подорожала примерно на 500% за последнее время, флеш-память — на 400%. Это очень много, поэтому смартфон, который в значительной степени состоит из памяти, не может не подорожать», — рассказал Вильянов.

Фото: [ медиасток.рф ]

Эксперт отметил, что раньше производители могли частично сдерживать рост цен за счет своей прибыли. Память занимала относительно небольшую долю в себестоимости устройства — около 15–20%, поэтому компании имели запас для маневра. Однако после многократного роста стоимости компонентов возможности для компенсации практически исчезли. В результате производители начали искать другие способы снизить расходы, в том числе за счет уменьшения объемов памяти в новых моделях.

«Если в прошлом году стандартом флагмана было порядка 16 ГБ оперативной памяти, то сейчас почти все флагманские устройства выходят уже с 12 ГБ. Получается, объем памяти сократили примерно на 25%», — объяснил специалист.

По словам Вильянова, похожая ситуация происходит и с внутренним накопителем. Если раньше производители активно продвигали смартфоны с 1 ТБ памяти и даже экспериментировали с версиями на 2 ТБ, то теперь чаще ограничиваются 512 ГБ.

Под ударом окажутся все ценовые категории — от бюджетных моделей до дорогих флагманов, а сильнее всего производители будут экономить именно в среднем и доступном сегментах, где цена устройства наиболее чувствительна для покупателей. Рост стоимости компонентов может привести к увеличению цен на новые устройства примерно на 10–20% — точная цифра будет зависеть от модели, сегмента и того, насколько сильно производители смогут компенсировать расходы за счет сокращения памяти и других оптимизаций. В пересчете на деньги это может означать прибавку в несколько тысяч рублей к цене нового смартфона. Например, устройство стоимостью ₽50 тыс. при росте на 10–20% может подорожать примерно до ₽55–60 тыс.

«Подорожание будет абсолютно везде, просто потому, что его невозможно ничем компенсировать. Производители будут пытаться сокращать объемы оперативной и флеш-памяти, особенно в бюджетных и средних моделях», — отметил эксперт.

При этом тем, кто собирался менять смартфон, не стоит автоматически бежать в магазин прямо сейчас. По мнению специалиста, покупать новый гаджет имеет смысл только в случае реальной необходимости. Если устройство работает нормально, менять его из-за возможного роста цен не стоит. В некоторых случаях достаточно заменить аккумулятор — этот компонент пока не демонстрирует такого резкого роста стоимости.

«Если телефон уже совсем старый и покупка действительно нужна — стоит купить. Но если он приобретен год или два назад, максимум, что в нем стоит обновить, — это аккумулятор. Покупать надо тогда, когда нужно, а не когда кажется, что надо успеть», — заключил Вильянов.

Врач Елена Костькина предупредила, что привычка постоянно проверять телефон, особенно ночью, может подавлять выработку мелатонина и нарушать циркадные ритмы, что рассматривается как один из факторов повышенных онкологических рисков, хотя сам смартфон не вызывает рак или слепоту.