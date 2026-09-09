Бывшее такси на вторичном рынке: как распознать машину с интенсивной эксплуатацией до покупки

Машины, которые использовались в качестве такси, на вторичном рынке встречаются часто, но вычислить их бывает непросто. Автомобиль могут до блеска вымыть, заменить обивку салона и даже замаскировать дефекты кузова. Однако следы интенсивной эксплуатации все равно остаются. Как не попасть впросак при выборе подержанного авто, в беседе с REGIONS разъяснил специалист в области автомобильной экспертизы Алексей Егоров.

На что обратить внимание в салоне и под капотом

Ключевой маркер — явное несоответствие между показаниями одометра и фактическим износом деталей. Если автомобиль много времени провел на линии, первыми сдаются:

обивка и подушка водительского сиденья;

поверхность рулевого колеса;

накладки на педалях;

ручка переключения передач;

рукоятки дверей;

управляющие клавиши на панели.

Помимо интерьера, эксперт настоятельно рекомендует осмотреть внешнюю часть. На кузове отработавших в такси машин обычно присутствует множество небольших сколов, царапин и следов от камней. Кроме того, оттенок краски на соседних панелях может не совпадать, что выдает несколько ремонтов. Егоров также советует заглянуть в проемы дверей — многократные открывания и закрывания в процессе посадки-высадки пассажиров оставляют отчетливые потертости на порогах.

«На пробег на одометре можно вообще не смотреть как на единственный показатель. Если автомобиль якобы прошел 80 тысяч километров, но руль сильно затерт, водительское кресло просело, педали стерты, а кнопки имеют заметные следы эксплуатации, это повод насторожиться. Особенно если при этом продавец говорит, что машиной пользовались редко», — отметил Егоров.

Салон — зеркало прошлого автомобиля

Даже если владелец провел глубокую химчистку, бывшую служебную машину выдает совокупность мелких деталей. По словам Егорова, стоит приглядеться к следующим элементам:

задний диван;

обшивка дверей;

ремни безопасности.

Когда задняя часть салона потерта значительно сильнее передней, а пробег указан небольшой, это верный признак того, что автомобиль регулярно перевозил пассажиров. Именно такая картина чаще всего говорит о работе в такси.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

«Обязательно нужно проверять историю автомобиля по VIN и смотреть, где и как он использовался. Сам по себе большой пробег еще не означает, что машину нельзя покупать. Гораздо опаснее автомобиль, который работал практически каждый день, а его реальный пробег пытаются скрыть. Также стоит проверить сервисные записи: у рабочей машины обслуживание обычно происходит чаще, и по истории иногда хорошо видна ее настоящая нагрузка», — рассказал Егоров.

Низкая стоимость как повод для сомнений

Как утверждает специалист, одним из косвенных признаков может служить необоснованно доступная цена. Если машина выглядит как новая после предпродажной подготовки, но стоит дешевле рыночных аналогов, высока вероятность, что продавец специально вложился в косметику, чтобы скрыть реальный износ. В такой ситуации Егоров рекомендует перед оформлением сделки обязательно обратиться к профессиональному эксперту. Подобная предосторожность обойдется значительно дешевле, чем устранение неисправностей у уже купленного автомобиля.

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