В Егорьевске ликвидировали лесной пожар
Один лесной пожар ликвидировали в Егорьевске
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 8 сентября, на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, очаг возгорания обнаружили диспетчеры Региональной диспетчерской службы в 0,3 км от деревни Жучата под Егорьевском с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В ликвидации пожара приняли участие шесть человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. В комитете подчеркнули, что подозреваемых в поджогах устанавливаются, ведутся следственные действия.
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