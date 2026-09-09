В Егорьевске ликвидировали лесной пожар

Один лесной пожар ликвидировали в Егорьевске

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

Во вторник, 8 сентября, на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, очаг возгорания обнаружили диспетчеры Региональной диспетчерской службы в 0,3 км от деревни Жучата под Егорьевском с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ликвидации пожара приняли участие шесть человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. В комитете подчеркнули, что подозреваемых в поджогах устанавливаются, ведутся следственные действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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Комитет лесного хозяйства Московской области
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